السجن 6 سنوات لرجل قتل شريكة حياته بسيف ساموراى بدافع الغيرة

جدة - نرمين السيد - وكانت الضحية البالغة 42 عاما فى حفل مع أحد معارفها، ولم تعد إلى منزلها إلا فى اليوم التالى فى مدينة هيرفورد فى يناير الماضى.

وعندها اندلع شجار بينها وبين شريك حياتها، الذى طعنها فى بطنها بالسيف الذى يبلغ طوله 75 سنتيمترا.

وكان الرجل تحت تأثير الكحول ورأت المحكمة أن الشريكين كانا مدمنين على الخمر.

واعتبرت المحكمة إفادات الرجل إقرارا بالجريمة، حيث قال إن هناك بعض الفجوات فى ذاكرته.

ووجدت المحكمة أن المتهم لم يكن يملك سوى سيطرة محدودة على أفعاله وأمرت باحتجازه فى مركز لإعادة التأهيل، بحسب قناة "روسيا اليوم".