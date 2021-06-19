موتورولا تقتحم أسواق الهواتف بـ Moto G30

جدة - نرمين السيد - وجاء الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تصل أبعاده إلى (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ.

وضم شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها يعادل 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثمانى النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 662، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائى 4 جيجابايات، وذواكر داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره المنافس الذى لا يتعدى 180 يورو جهز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته موتورولا بمستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال الخلوى، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بطارية بسعة 5.000 ميلى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.