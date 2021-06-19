ميرندا كير.. عارضة أزياء من ريف سيدنى

جدة - نرمين السيد - ولدت فى 20 أبريل 1983 فى سيدنى، وفى عام 2007 وقعت أهم عقد فى حياتها وهو مع فيكتوريا سيكريت كأول أسترالية تختارها هذه الماركة لتكون عارضة لها.

عاشت طفولتها فى إحدى قرى سيدنى، مع جدتها، ويعرف عنها أنها من عشاق ركوب الدراجات، والخيل، كما تفضل حياة القرى عن المدن، وتصفها دائمًا بأنها مريحة وبسيطة.

درست عارضة الأزياء الأسترالية علم التغذية والصحة النفسية بعد تخرجها عام 2000 وقبل دخولها عالم عرض الأزياء.