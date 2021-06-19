بعد غد.. ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا فى مصر

جدة - نرمين السيد - تشهد مصر والدول الواقعة فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، بعد غد الإثنين، فى الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا.





وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عدد أيام فصل الصيف للعام الحالى 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، موضحا أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا فى السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.

وأضاف أن يوم "الانقلاب الصيفى"، يمثل أطول نهار وأقصر ليل فى العام ويتميز هذا اليوم فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية بارتفاع درجات الحرارة، نتيجة تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس تقريبا على مناطق شمال خط الاستواء، وتكون الشمس فى أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرا.

وأوضح القاضى أن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا فى نصف الكرة الجنوبى (الانقلاب الشتوى)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار فى السنة فى نصف الكرة الجنوبى.