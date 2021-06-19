صور.. ألمانى يعثر على لوحات فريدة فى حاوية قمامة

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتينك، عثر الرجل البالغ من العمر 6 عقود على لوحتين أصليتين، إحداها تعود للفنان الإيطالى بيترو بيلوتى، مؤرخة عام 1665، أما الثانية فهى صورة للفنان الهولندى صموئيل فان هوجستراتن وتعود إلى القرن السابع عشر.

ولا يعرف قيمة اللوحات، ولكن تم بيع لوحات بيلوتى فى وقت سابق فى المزادات بأكثر من 200 ألف دولار بينما بيعت أعمال فان هوجستراتن ما لا يقل عن 400 ألف دولار.