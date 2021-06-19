جوجل تستعد لإضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف

جدة - نرمين السيد - وتسعى جوجل لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفى" الموجودة عبر متجر "جوجل" الإلكترونى "جوجل بلاى". وحسب سبوتنيك تمكن الخاصية الجديدة المستخدم من العثور على هاتفه المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكى "واى فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

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