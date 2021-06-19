هواوى تطلق حاسبا لوحيا مخصصا للأطفال بسعر مذهل

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، تفاصيل الحاسب اللوحى الجديد المخصص لأطفال من هواوى، والذى يحتوى على معالج من نوع "كيرين 710 أيه".

وبحسب "سبوتنيك"، يتميز حاسب هواوى المخصص للأطفال بشاشة أصغر حجما وأقل دقة من نوع من "إل سى دى" بقياس 9.7 بوصة بمعدل دقة 1280×800 بيكسل.

ويعمل حاسب هواوى "ميت باد تى 10 كيدز" بنظام تشغيل "أندرويد 10" ولا يعمل الجهاز بنظام تشغيل "هارمونى أو إس الجديد"، ولا توجد به خدمات وتطبيقات جوجل الرئيسية أيضا.

وتم دعم حاسب هواوى اللوحى بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 16 أو 32 جيجابايت مع إمكانية توسعتها بكروت ذاكرة خارجية.

كما أن مظهره الخارجى، مخصص للأطفال بألوان زاهية، علاوة على أن الحاسب اللوحى مغطى بغلاف مضاد للصدمات مصنع من السيليكون المناسب للأطفال عند مضغه من قبل الأطفال.

كما أن الحاسب اللوحى يتضمن أيضا مقبضا كبيرا يمكن أن يتم توسعته ليصبح كمسند للجهاز.

وتوفر شركة هواوى اشتراكا مجانيا لمدة 12 شهرا فى متجر "أزووميى" التى تقدم ألغازا وألعابا ومقاطع فيديو ملهمة للأطفال.

وتوفر هواوى أيضا مع الجهاز صندوقا مليئا بكتب التلوين الرقمية.

وتم دعم الحاسب اللوحى ببطارية بقدرة 5100 ميللى أمبير فى الساعة، وشاحن فائق السرعة، ملائم لاستخدام الأطفال.

ويوجد بالجهاز مكبرا صوت وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو، وهناك أيضًا كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل.

ويتضمن الجهاز كذلك أنظمة الرعاية الأبوية، لكن أبرز مميزاته سعره، الذى يصل إلى 200 دولار أمريكى فقط.