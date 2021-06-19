بايدن ينعى كلبه تشامب

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: "كان معنا فى أكثر لحظاتنا بهجة وفى أكثر أيامنا حزنا وكان حساسا تجاه كل مشاعرنا وانفعالاتنا التى لا نعلنها. نحن نحب كلبنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما". وكان تشامب أحد كلبين من نفس الفصيلة يعيشان فى البيت الأبيض مع الرئيس وعقيلته، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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