قبل الحلقة.. هاشتاج «صباحك ومطرحك مع يونس» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر، عن تصدره تويتر، وغرد قائلا: "من قبل ما نبدأ حلقتنا صباحك ومطرحك مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر.. يسعد صباحكوا يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج قائلين: "ابدأ يومك مع يونس"، "الأول على طول يا يونس"، "ايه الجمدان ده".

وقدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.