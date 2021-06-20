جوجل توفر «Google Workspace» لجميع مستخدميها

جدة - نرمين السيد - ونجحت جوجل فى توحيد مجموعة التطبيقات التى تركز على الإنتاجية، وإعادة تسميتها من G Suite إلى Google Workspace، وقدمت فئة اشتراك جديدة تسمى Google Workspace Individual.
وباستخدام حساب Google Workspace ، يمكن للمستخدم الاستفادة من العديد من التطبيقات التى تقدمها جوجل بما فى ذلك Gmail والدردشة والتقويم و Drive والمستندات وجداول البيانات و Meet والمزيد، حيث يتميز كل تطبيق بالتكامل مع التطبيقات الأخرى فى المجموعة.
ومن المقرر طرح جوجل لـ "Google Workspace Individual" فى بعض الدول منها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا واليابان.
وبدءا من اليوم، يمكن تشغيل Google Chat لجميع الحسابات وإعادة تسمية الغرف قريبا إلى Spaces بواجهة مستخدم مبسطة ومرنة، وقد قدمت جوجل أيضا مستوى جديدا من الاشتراك فى Google Workspace، يسمى Google Workspace Individual، والذى سيقدم إمكانيات متميزة مثل خدمات الحجز الذكية واجتماعات الفيديو الاحترافية وتسويق البريد الإلكترونى المخصص وغيره.
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