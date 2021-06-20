صور- ملابس تلائم المحجبات الكيرفى فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض القطع الأساسية التى يجب توافرها فى خزانة كل فتاة محجبة ذات جسم كيرفى، منها:

-الجاكيت الجينز:

يعد من أساسيات الملابس لجميع الفتيات، والذى يمكن تنسيقه بطرق مختلفة، حيث من الممكن ارتداؤه مع بنطلون وتيشيرت وحذاء رياضى للحصول على إطلالة كاجوال فى خروجات النهار، أو مع فستان وحذاء بكعب بسيط.

-الأحزمة:

تلعب الأحزمة دورا كبيرا فى تحديد منطقة الخصر، خصوصا إذا كانت الفتاة تمتلك قواما كيرفى وشكل جسم كمثرى وترتدين قميصا فضفاضا وطويلا، وتساعد تلك الأحزمة فى الظهور بإطلالة مناسبة يبرز منطقة الخصر بشكل جميل.

-القميص الأبيض:

لا يوجد أي خزانة ملابس لا تحتاج إلي القميص الأبيض الفضفاض الواسع. وباعتباره من أهم صيحات الموضة لهذا الموسم، لذا يمكن تنسيقه مع تنورة على شكل حرف الـA ومع حذاء بكعب.

-البليزر:

يجب أن يكون التصميم مناسب للجيم والطبقة الداخلية له تكون غير محشوة ومصنوعة من خامة خفيفة وناعمة كخامة السالية، كما يجب أن يكون دون أزرار والياقة الخاصة به ليست كبيرة، ويفضل أيضًا بدون جيوب.

-الفستان الطويل:

يمكن الاستعانة بالفساتين الطويلة فى العديد من الإطلالات سواء نهارية أو مسائية، ويجب أن يكون تصميمه محكمًا من عند منطقة الخصر.