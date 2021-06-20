نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق البساتين، وأعلى مناطق الخصوص والمرج المتجه إلى نفق السلام.

وأشار صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا المحاور الداخلية لمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضى، عدا عند محطة مترو الجامعة للقادم من مترو فيصل إلى الدقى.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو عند البراجيل المتجه إلى مناطق المحور، وعند أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، أما محافظة القليوبية تنحصر عند منطقة ميت نما للقادم من قليوب إلى ميدان المؤسسة.

وتعمل الكثافة المرورية فى محافظة القاهرة بشكل جيد، ما عدا بعض المناطق منها صلاح سالم عند قصر البارون لوجود مصادمة تم الانتهاء منها، وأيضا عند ميدان ألف مسكن لوجود مصادمة، وبعض الأحجام عند كورنيش النيل، ومحور الأوتوستراد هو الأفضل فى ذلك التوقيت، كما يوجد زحاما فى أعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى إلى مدينة نصر، ومطلع كوبرى المطرية ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

أما بالنسبة للكورنيش ترتفع الكثافة المرورية عند الساحل للمتجه إلى مناطق السبتية، ويفضل استخدام شارع شبرا، وتعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.