تويتر تتعهد بحماية حقوق المواطنين فى حرية التعبير بالهند

جدة - نرمين السيد - تعهدت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، بالعمل مع المشرعين والحكومة الهندية لحماية حقوق المواطنين فى حرية التعبير فى الهند وسط الجدل المستمر حول المنشورات على منصة التواصل الاجتماعى.





وذكر موقع "لايف منت" التقنى أن ذلك جاء خلال ظهور مسؤولى تويتر أمام اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات "IT" لمواجهة أسئلة حول رد المنصة على قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للحكومة.

وذكرت المنصة فى بيان: "نحن نقدر هذه الفرصة لتبادل وجهات نظرنا أمام اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات، ونحن على استعداد للعمل مع اللجنة بشأن حماية حقوق المواطنين عبر الإنترنت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وحرية التعبير والخصوصية لدينا".

وكانت الحكومة الهندية قد حذرت منصة "تويتر"، من عواقب قانونية إذا لم تمتثل لقواعد وسائل التواصل الاجتماعى الجديدة وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية فى الهند، والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو.