متحف كرواتى يقدم رؤوس زواره على أطباق

جدة - نرمين السيد - من دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه، فى استطاعة أى شخص تقديم رأسه على طبق فى متحف بالعاصمة الكرواتية زغرب، ويتم تقليد الفكرة فى مدن كثيرة تتوزع على أربع قارات، من باريس إلى نيويورك مرورًا بكوالالمبور.





ويقول روكو زيفكوفيتش، 39 عامًا، الذى كان العقل المدبر للمشروع مع صديقه توميسلاف باموكوفيتش "إنه أمر مختلف، يتعلق بالدماغ ولكنه أيضاً أمر طريف". وبحسب "الشرق الأوسط"، افتتح الرجلان "متحف الأوهام" عام 2015 سعيًا إلى إثراء فرص الأنشطة الثقافية فى العاصمة الكرواتية مع تزايد إقبال السياح عليها، واستوحيا الفكرة من مسلسل "برين غيمز" الأمريكى الشهير الذى يستكشف العلوم المعرفية، ويحفز المتحف عقول زواره وفى الوقت نفسه يتيح لهم الاستمتاع بوقت مسل من خلال العشرات من الخدع والأوهام البصرية والألغاز.

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