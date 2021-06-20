نواب بريطانيون: الأخطبوط والكركند لديها مشاعر يجب الاعتراف بها قانونيًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، رغم أن اللافقاريات تعتبر من الناحية القانونية كائنات حساسة لأن أجسامها مختلفة وليس لديها نفس الهياكل الدماغية، فإن مؤسسة رعاية الحيوان المحافظة (CAWF)، التى تضم مؤيدين من بينهم زوجة بوريس جونسون، كارى سيموندز، تريد أن يعترف القانون بأن هذه المخلوقات تشعر بالألم.

وفى حال تم تمرير مشروع القانون الذى لا يزال فى مراحله الأولى من النقاش فى مجلس اللوردات، فإنه من الوارد أن نرى الأخطبوطات والكركند محمية من القسوة.

ويجرى اصطياد قرابة 420 مليون من الرأسيات والقشريات فى المملكة المتحدة كل عام، وفقاً لتقرير CAWF، ونظرًا لأن أيًا من هذه المخلوقات لا يعتبر واعيًا، فغالبًا ما يتم التعامل معها بطرق غير مقبولة، مقارنة بأى حيوان آخر، بما فى ذلك أكلها وغليها على قيد الحياة.

إلى ذلك، قالت الدكتورة جينيفر ماذر، الخبيرة فى رأسيات الأرجل، "إن الأخطبوط، الذى كنت تقطع قطعًا منه، يشعر بالألم فى كل مرة تقوم فيه بذلك، إنه يتألم كما لو كان خنزيرًا أو سمكة أو أرنبًا.. تخيل أنك قطعت ساق أرنب حى قطعة قطعة، لذا فإن فعل هذا بالحيوان لأمر همجى".