فى مدريد.. رجل الشطرنج ينافس المارة مقابل مكافأة مالية

جدة - نرمين السيد - ويتجول رجل الشطرنج فى الشوارع ليبحث عن محترفى اللعبة لمنافسته، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

ويعد رجل الشطرنج الغامض، هو شخص مجهول يتجول فى شوارع مدريد ليتحدى المارة، ومن يتغلب عليه يحصل على مكافأة مالية قدرها 100 يورو.

ويتنافس معه الكثير ولكن لا يتغلب عليه أحد لكونه شخص محترف، ولم يعرفه أحد سوى 6 أشخاص فقط، ويلقبونه بـ "ملك الشطرنج".

ويتجول باللعبة وسط الشوارع ويجلس فى الطرقات العامة ويتجمع الناس حوله لمشاهدة لعبه وتقديم التحية له على أدائه المميز.