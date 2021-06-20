أول جراحة من نوعها فى العالم.. تركيب طرف صناعى لنسر

وبحسب "الشرق الأوسط"، تعرض النسر لإصابة خطيرة فى الساق اليمنى، ولم تفلح جهود إصلاح الساق التى تم بترها، وهو أمر شديد الصعوبة بالنسبة للنسر الملتحى، حيث إن عدم وجود قدم بالنسبة لهذا النسر، هو حكم بالإعدام، لأن الطائر لن يكون قادراً على إطعام نفسه، ويبلغ طول جناحيه 8.5 قدم (2.6 متر)، وهذه الطيور النادرة، المدرجة على أنها "شبه مهددة" من قبل الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة، هى من أكبر الطيور المفترسة فى أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتحتاج هذه النسور إلى أرجل قوية لرفع وزن أجسامها والاستيلاء على الفريسة.
وفى محاولة لحل هذه المشكلة، قام فريق من الأطباء البيطريين، بقيادة سارة هوتشيجشورس من جامعة الطب البيطرى فى فيينا، بالاتصال بأوسكار أسزمان، الجراح الترميمى فى جامعة فيينا الوطنية، والمتخصص فى بناء الأطراف الاصطناعية للبشر، للحصول على المساعدة، وأجريت جراحة هى الأولى من نوعها لتركيب طرف صناعى لنسر.
وقال أسزمان، فى تقرير نشره أول من أمس موقع "لايف ساينس": "هذا الإجراء لم يتم إجراؤه على الطيور من قبل، وكان من الواضح أن الطائر النادر لا يستطيع البقاء لفترة طويلة دون تنفيذه".
ويواجه تصميم طرف اصطناعى لطائر مفترس عدداً من التحديات الفريدة، أولها أنه يجب أن يكون متيناً بدرجة كافية لتحمل الهجمات اليومية التى يقوم بها الطائر، ويجب أن يتحمل أيضاً صدمة هبوط الطيور الكبيرة، لذلك تم تصميم غرسة مخصصة يتم تثبيتها مباشرة فى عظم الساق.
وباستخدام تقنية تسمى الاندماج العظمى، قام الجراحون بتركيب قضيب معدنى بعظم ساق فى موضع الكاحل، وبمرور الوقت، ينمو العظم فى الخيوط المعدنية على القضيب المعدنى، ويدمجه فى الهيكل العظمى.
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