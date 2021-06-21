فيسبوك تعلن تحديث المعايير الخاصة بشأن التعامل مع المحتوى الساخر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة، وفق موقع "ذا فيرج" التقنى، أنها ستضيف معلومات إلى مدونة المعايير المجتمعية الخاصة بها توضح كيفية تعاملها وتقييمها للمحتوى الساخر.
وأوضحت أن التحديثات الجديدة ستمكن الفرق الخاصة من تقييم المحتوى الساخر عند وجود احتمالية وجود انتهاكات "خطاب الكراهية".
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