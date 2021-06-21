جوجل يحتفل بـ عيد الأب

جدة - نرمين السيد - ويوم الأب هو احتفال عالمى اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولى، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى أيام مختلفة فى أنحاء العالم.

وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً فى غيرها من البلدان.