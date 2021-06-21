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جدة - نرمين السيد - ويوم الأب هو احتفال عالمى اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولى، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى أيام مختلفة فى أنحاء العالم.
وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً فى غيرها من البلدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل يحتفل بـ عيد الأب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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