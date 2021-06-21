صورة .. خبيرة تكشف مزايا مدهشة لـ غلق أبواب غرف الأطفال أثناء نومهم

جدة - نرمين السيد - وفى مقطع فيديو أثار ضجة مواقع التواصل الاجتماعى، حذرت الدكتورة "نيس" طبيبة الطوارئ، وخبيرة سلامة الأطفال من ترك باب الغرفة مفتوحا أثناء نوم الأطفال، وشاركت صورتين صادمتين للفارق الخطير.

وعرضت نيس صورة تقارن بين غرفتى نوم فى نفس المنزل بعد نشوب حريق، إحداهما لم يمسسها سوء، فى الوقت الذى تفحمت فيه الأخرى.

وعللت ذلك بأن إحدى الغرف كان بابها مغلقا أثناء الحريق، بينما ترك الباب مفتوحًا فى الغرفة الأخرى، خلال البحث، متابعة: "إذا نظرت إلى الصورتين وقع حريق فى نفس المنزل.. كان تم افتعاله لأغراض البحث".

وأوضحت: "إغلاق أبواب منزلك يقلل من كمية أول أكسيد الكربون التى تدخل إلى غرف النوم عند نشوب حريق، مما يقلل من الحرارة الموجودة فى الغرفة، ويزيد من كمية الأكسجين، ويرفع من فرصة البقاء على قيد الحياة والوقت المتاح لك حتى الإنقا