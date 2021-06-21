جدة - نرمين السيد - وعلل العروسان ذلك، تضامنا مع والدة العريس المصابة بالسرطان.. وفى مقطع فيديو حقق آلاف المشاهدات عبر تطبيق تيك توك. يجلس العريس الفلبينى على كرسى بينما وقفت العروس تحلق رأسه فى وسط الصالة، فيما وضع طاقم الخدمة قطعة قماش أسفل الكرسى ليسقط الشعر عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. عروسان يحلقان شعرهما ويطلبان التبرع فى حفل زفافهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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