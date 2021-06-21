كالعادة.. أحمد يونس يشعل تويتر ويحتل التريند الأول

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، وعلق: "أحلى وألذ صباح دايما بيبدأ بتصدر الصبحاوية للترند #صباحك_لذيذ_مع_يونس الترند الأوووول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "رقم واحد كالعادة"، "أستاذ الراديو"، "المود فوق العظمة".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، بدءا من الساعة السابعة صباحا.