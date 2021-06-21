- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، وعلق: "أحلى وألذ صباح دايما بيبدأ بتصدر الصبحاوية للترند #صباحك_لذيذ_مع_يونس الترند الأوووول فى مصر على تويتر".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "رقم واحد كالعادة"، "أستاذ الراديو"، "المود فوق العظمة".
وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، بدءا من الساعة السابعة صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كالعادة.. أحمد يونس يشعل تويتر ويحتل التريند الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.