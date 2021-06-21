صور- بعد تعينيها ولية للعهد فى إيطاليا.. من هى فيتوريا دى سافو؟

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الحالى للعائلة الملكية فى سافوى، فيتوريو إيمانويل دى سافويا، مرسوما بمناسبة عيد ميلاد حفيدته السادس عشر، تعين بموجبه ولية للعهد، على الرغم من إلغاء الملكية فى إيطاليا قبل 75 عاما.





وأحدث هذا التعيين جدلا فى التقاليد التى كانت سائدة لدى ملوك إيطاليا، والتى كانت تحرم المرأة من اعتلاء هذا المنصب، باختيار حفيدته فيتوريا دى سافويا، ولية للعهد، فى سابقة لم تسجل منذ ألف عام.

وفى حديث لشبكة "أى بى سى نيوز"، قالت فيتوريا: "أعتقد أن التغيير الذى أجرى مهم للغاية فى عام تكافح فيه النساء من أجل حقوقهن".

ومن جانبه، قال والد فيتوريا، إيمانويل فيتوريو دى سافويا، أمير البندقية، إن هذه الخطوة من علامات هذا العصر الذى يشهد تولى المزيد من النساء مناصب ملكية فى أنحاء أوروبا.

ويرفض فرع من العائلة قبول تولى فيتوريا للعرش، ويعتبرون ذلك أمرا غير شرعى، ويخالف الأعراف الملكية الإيطالية.

والمثير للاستغراب أنه لا يوجد عرش حقيقى لإيطاليا كى يتم الاقتتال من أجله، وألغت روما النظام الملكى سنة 1946، نظرا لأن آخر أفراد العائلة المالكة كانوا مقربين جدا من موسولينى، الذى حكم البلاد.

كاميرات تسمح للسعداء فقط بالدخول إلى العمل

وتم نفى عائلة سافوى تاركين وراءهم مملكتهم والعديد من القصور التى بناها أسلافهم على مر السنين، علما أنه سمح لهم بالعودة إلى إيطاليا سنة 2002.