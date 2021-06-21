نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بالكورنيش ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ما عدا حى سيدى جابر، وتعمل محافظات الوجه القبلى بشكل مرضى وطبيعى.

وأشار صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى الدائرى والمرج والخصوص والكُنيسة للمتجه إلى المنيب.

وأضاف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد عدا عند محطة مترو الجامعة للقادم من مترو فيصل إلى الدقى، ومحور صفط للقادم من الدائرى لشارع ثروت.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو عند أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

بينما الكثافة المرورية فى محافظة القاهرة تعمل بشكل جيد ماعدا بعض المناطق منها أعلى كوبرى الحدائق للمتجه من سكة الوايلى والزاوية، وكوبرى المطرية من الكابلات لمصر الجديدة والتجنيد.

أما بالنسبة للكورنيش ترتفع الكثافة المرورية عند الساحل للمتجه إلى مناطق السبتية، ويفضل استخدام شارع شبرا، وتعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.