شاومى.. هاتف جديد بكاميرا سيلفى أسفل الشاشة

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف شاومى الجديد "Mi MIX 4" هو أول هاتف من فئة MIX يصدر بهذه التقنية، وفقا لموقع "Tech Radar".

ويتمتع الهاتف بجودة الشاشة والكاميرا والمعالج والبطارية، ومن المتوقع أن يطُرح الهاتف فى شهر سبتمبر المقبل.

ويعتبر شاومى Mi Mix 4 أول هاتف يمكن توجيه شاشته للتحرك عن طريق الضغط على الشاشة أو عن طريق الصوت، أو باستخدام جزء من الشاشة على اللوحة الخلفية كما يمكن التقاط صورة شخصية بالكاميرا الرئيسية.

ويأتى الهاتف بشاشة تبلغ دقتها 1080 بيكسل، وشاشة أمامية مرنة بالكامل، كما تغطى اللوحة السفلية وتمتد على معظم جسم الهاتف من الخلف، ومن الممكن تحريك الشاشة الأمامية لأسفل بضعة سنتيمترات ثم يتم فتح الوحدة مع الكاميرا الأمامية.

ويحتوى "Mi MIX 4" على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 120 واط، كما من المتوقع أن يطرح الهاتف بسعر يصل إلى 915 دولارا أى مايزيد عن 14 ألف جنيه.