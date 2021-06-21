دراسة تقترح استئصال الطحال من رواد الفضاء

جدة - نرمين السيد - يناقش عدد من علماء معهد الدراسات الطبية البيولوجية، لدى أكاديمية العلوم الروسية، دراسة عاجلة تقترح استئصال الطحال من رواد الفضاء، قبل الرحلات طويلة الأمد بهدف تقليل الضرر الإشعاعى.





وقال أوليج أورلوف مدير معهد الدراسات الطبية البيولوجية، فى تصريح لوكالة "نوفوستى" الروسية إن الطحال مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم، مضيفا أن "الزملاء الأمريكيين وجهوا إلينا هذا السؤال وناقشنا الموضوع فى إحدى مجموعات العمل لمؤتمر GLEX-2021 الفضائى الدولى فى بطرسبورج، متسائلين عن مدى ضرورة إزالة الطحال من جسم رائد الفضاء قبل أن يقوم برحلة فضائية طويلة الأمد لتقليل خطر تأثير الأشعة الكونية عليه".

وبحسب العلماء، فمن الممكن إرسال رواد فضاء "معدلين" ومتكيفين مع الإشعاعات، وعلى وجه الخصوص يمكن استبدال العدسات الموجودة فى العين بأخرى اصطناعية والعلاج المسبق لمنطقة من الدماغ، حيث يمكن أن تؤدى التغييرات الناجمة عن تأثير الأشعة الكونية إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

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يذكر أن رئيس قسم الأمن الإشعاعى فى معهد الدراسات الطبية والإشعاعية، فياتشيسلاف شورشاكوف، أعلن فى ديسمبر 2019 أن الأشعة الكونية تعتبر حاجزا رئيسا للرحلة المأهولة إلى المريخ.