مع بداية الصيف.. بلوزات تناسب الفتيات ذات جسم الكمثرى

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض البلوزات الصيفية التى تتلاءم مع الفتاة ذات جسم الكمثرى منها البلوزرات الفاتحة فتلك الألوان الجذابة تلفت الأنظار حول النصف العلوى من الجسم وصرفها عن الجزء السفلى.

وتحتل موضة البلوزات ذات الأكمام المنتفخة المثالية فى صيف 2021، فهى تزيد من حجم الأكتاف والذراعين مما يحدث توزانًا للجسم.

وتعد البلوزات ذات الأكتاف العريضة "الكتافات" أو تلك التى تأتى مبطنة بقطعة إسفنجية عند الكتف هى خيار مثالى لصاحبات جسم الكمثرى. لأنها ببساطة تمنح أكتافهن مزيدًا من العرض.

ويجب على صاحبات جسم الكمثرى اختيار البلوزات بصيحة الـ Wrap، كما أن هذه الصيحة تعد مثالية للغاية لجسم الكمثرى، لأنها تأتى بفتحة رقبة على شكل حرف V كما أنها تأتى محددة للخصر، مما تمنح النصف العلوى تفاصيل مميزة وتجعل الأنظار تتجه نحوه.