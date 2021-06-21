بسعر مميز.. هواوى تستعد لطرح تابلت مخصص للأطفال

جدة - نرمين السيد - وأطلقت هواوى على جهاز التابلت الجديد "MatePad T10"، والذى يأتى بشاشة يبلغ قياسها 9.7 بوصة من نوع IPS LCD ودقة x 800 1.280 بيكسل .

وكشفت هواوى عن شاشتها أنها مضادة للصدمات حيث أنها مصنوعة من مادة السيليكون المخصصة للطعام، وأيدى الأطفال وأنشطتهم اليومية، كما يتميز بسهولة حمله بين أيديهم، وفقا لموقع Research Blaze.

وتتميز كاميرا التابلت الخلفية بدقتها التى تبلغ 5 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، مع مكبر صوت، و فتحة اللوحى للقلم الذكى.

ويتمتع التابلت بألوانه الزاهية من الخارج، مع اشتراك مجانى لمدة 12 شهرًا فى خدمة Azoomee وهى خدمة تقدم ألغاز وألعاب ومقاطع فيديو مناسبة للأطفال، كما يتوفر بسعر يصل إلى 3000 جنيه مصرى.