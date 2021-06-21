رجل لن يتكرر.. حقائق عن الاحتفال بعيد الأب

جدة - نرمين السيد - وجاء تخصيص يوم للاحتفالية بعيد الأب لتقديم المزيد من الحب اعترافا بمجهوداته لأجل توفير حياة هادئة مريحة لأبنائه.

وتعد سونورا لويس سمارت دود، فتاة تعيش فى سبوكين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، هى صاحبة فكرة عيد الأب، ففى عام 1909 بعد سماعها عظة فى يوم الأم فكرت فى تكريم والدها وخصوصا بعد وفاة زوجته وقيامه بتربية 6 أطفال بمفرده.

وجاءت أول احتفالية بعيد الأب فى 19 يونيو 1910، تتويجا لجهود سونورا ثم بدأت انتشار تلك الاحتفالية فى دول أخرى.

واختلفت مواعيد الاحتفال بعيد الأب من بلد لأخرى، فهناك بعض البلدان التى خصصت ثالث يوم أحد من شهر يونيو من كل عام للاحتفال بعيد الأب منها بريطانيا وكندا، بينما الدول العربية تحتفل فى 21 يونيو، وسويسرا وليتوانيا تحتفل فى 5 يونيو.

بينما تحتفل به أستراليا فى أول يوم أحد من شهر سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال فى ثالث أحد من شهر يونيو والذى يوافق اليوم 21 يونيو.

وخصصت بعد البلدان تلك الاحتفالية ليوم دينى، ففى البلدان الكاثوليكية يحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى فى 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار.