سيدة وضعت بالخطأ الصمغ فى عينها بدلا من قطرة العين

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك السيدة كاتى بيث، التى تبلغ من العمر 35 عاما، حيث أصيبت بألم حارق بعد أن وضعت الصمغ سريع الجفاف فى عينها اليمنى أثناء مشاهدتها برنامجاً تلفزيونياً، وأدى ذلك إلى إغلاق وإحمرار عينها.

وعند معاناتها من حكة شديدة ناتجة عن حمى القش، تسرعت أثناء مشاهدة التلفاز إلى استخدام الصمغ اعتقادا بأنه قطرة للعين.

وقالت فى تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أمسكت عبوة صمغ الأظافر بالخطأ، ووضعت بضع قطرات منها فى عينى، مما تسبب بشعور بحرقة شديدة، وعندما نظرت إلى العبوة أدركت الخطأ الذى وقعت فيه، وسارعت إلى المطبخ لغسل عينى".

وذهبت مسرعة إلى المستشفى، وتسببت حالتها فى إثارة الدهشة لدى الطبيبة نتيجة لأنها لم ترى ذلك منذ 17 عاما.

اكتفوا بوضع الماء الساخن على قطعة من القطن وقاموا بفركها بلطف على عينى المصابة، وقالت: "لقد كان مؤلما الليلة الماضية، وتم فتح عينى وعندما نظرت كان هناك كتلة من الصمغ الجاف تحت جفنى .. كان على أن أحاول حلها فى كل مرة كنت أنظر فيها إلى اليمين، كنت أخدش عينى وسيكون ذلك مؤلما حقا".