تزامنا مع بدء فصل الصيف.. كوكب الزهرة يلتقى بـ«التوأمين» الليلة

جدة - نرمين السيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الإثنين، انتظام كوكب الزهرة فى مثلث سماوى مع النجمين "التوأمين" فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالتزامن مع بداية فصل الصيف بالنصف الشمالى للكرة الأرضية.





وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فى بيان أصدره اليوم، إنه بالنظر نحو الغرب بعد حلول الظلام، سيلاحظ كوكب الزهرة يتألق بشكل ساطع على بعد حوالى 5 درجات من النجم رأس التوأم المؤخر (بولوكس)، أحد النجمين الساطعين فى كوكبة التوأمان، أما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدم (كاستور).

وأضاف أن كوكب الزهرة بدأ فى الظهور بسماء المساء أواخر شهر ابريل الماضى وسيبقى لبقية هذا العام، وخلال هذه الفترة سوف ينحرف موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء.

وأوضح انه سيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضى، حيث سيتوقف عن الصعود اعتبارًا من شهر يوليو المقيل، لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقى، وفى الخامس من نوفمبر القادم سيكون الكوكب فى أقصى جنوب السماء.

وأشار إلى أنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 91 % بنور الشمس فى الوقت الحالى، ولكن نظرا لحركة الكوكب فى مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهرى سيكبر نظرًا لاقترابة من الأرض وسيقابل ذلك تناقص فى إضاءة قرصة تدريجيًا أواخر هذا العام.

ونصح الراصدون وهواة الفلك برصد تلك الظاهرة فى وقت مبكر من الليل لأن كوكب الزهرة ونجوم التوأمان سوف تلحق بالشمس تحت الأفق بفترة وجيزة.