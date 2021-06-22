فيديو.. فيل جائع يخترق حائط ليسرق الأرز من مطبخ منزل فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - اخترق فيل جائع جدار مطبخ عائلة فى تايلاند، لسرقة كيس من الأرز فى منتصف الليل.. شم الفيل البالغ، المسمى "بلاى بانشواى"، الطعام واقتحم المنزل فى هوا هين، جنوب تايلاند، صباح أمس الأحد فى الساعة 2 صباحًا.





وحسبما أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استيقظت راشداوان فونجبر وزوجها، واندفعوا إلى المطبخ ليروا ما حدث، ويتفاجؤوا بالفيل. وصدمت العائلة عندما رأت الفيل بأنيابه العاجية الضخمة تتجول فى الخزانة، حتى أنه أمسك بكيس أرز بلاستيكى ودفعه فى فمه. وقالت رشداوان إن زوجها ساعد فى إبعاد الفيل الذى اختفى فى الغابة القريبة، وقالت "هذا الفيل معروف فى المنطقة لأنه يسبب الكثير من الأذى..لقد جاء إلى المنزل منذ حوالى شهرين وكان ينظر حوله، لكنه لم يلحق أى ضرر بعد ذلك".

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