فيديو .. ولادة طفل بشعر بنى كثيف للغاية

جدة - نرمين السيد - والآن يبلغ الطفل جاكسون من العمر 3 أشهر، واستمر الشعر في النمو بمعدل متسارع على رأسه وعبر بقية أجزاء جسده.
من جانبها، قالت والدته شانون أيريس، إنها تحب التباهي به، لكنها فوجئت بحجم رد الفعل عندما شاركت صوراً له على وسائل التواصل الاجتماعى.
ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بعد وقت قصير من ولادته، تم تشخيص جاكسون بحالة خلقية نادرة تسمى فرط الأنسولين، والتى تؤثر على واحد من كل 30000 طفل حديث الولادة، للحفاظ على مستويات السكر فى حالة صحية، يجب أن يتناول طعامًا منتظمًا وأدوية تُعرف باسم الديازوكسيد.
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