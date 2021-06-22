عمرها 16 قرنا.. الكشف عن أطلال كنيسة القديس نيوفيتوس الغارقة

جدة - نرمين السيد - تسبب الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا فى الكشف عن كنيسة أثرية، إذ أن الإغلاق ساهم فى تطهير المسطحات المائية من التلوث، وهو الأمر الذى كشف عن أطلال كنيسة القديس نيوفيتوس التى تعود إلى العصر البيزنطى، فى تركيا.





وظهرت أطلال الكنيسة التى يزيد عمرها على 1600 عام، بشكل واضح فى بحيرة "إزنك" فى شمال غرب تركيا، وفقًا لموقع سكاى نيوز عربية. وصنف المعهد الأثرى الأمريكى اكتشاف كنيسة القديس نيوفيتوس، كواحدة من أفضل عشرة اكتشافات لهذا العام، إذ يعتقد الباحثون أن الكنيسة بنيت فى القرن الرابع، ودمرت وغمرتها المياه بعد زلزال وقع فى المنطقة قرابة العام 740.

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