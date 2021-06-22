صور- الشارب المزدوج.. موضة 2021

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لرجال بشاربين، يكون الأول فى الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتى الثانى تحت الشفة السفلى.

وأشارت "سكاى نيوز" إلى انقسام الآراء حول هذه الموضة، وخصوصا بين النساء، حيث اعتبر فريق منهن "الشارب المزدوج" توجها جديداً يعكس تغييراً فى شكل الرجال، وبأنه مثير للإعجاب.

واعتبرت أخريات ما يقوم به الرجال "جنونا"، واصفين "الشارب المزدوج" بأنه يعبر عن "عقدة نقص" لدى من يتبناها، إلى جانب أنها موضة مكلفة نتيجة استخدام كريمات تثبيت معينة وتحتاج إلى الحلاق دائما لتهذيبها بشكل جيد.