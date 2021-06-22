بالموهبة والصبر.. محمد مسعود يتحدث عن سر احتراف الرسم على الجدران

بدأ العمل فى مجال الرسم على الجدران منذ 10 سنوات، وساعدته موهبته فى احتراف الرسم على الجدران ولكنه لم يحظ بالشهرة إلا بعد رسم صور المشاهير، على رأسهم الفنان تامر حسنى وأمير كرارة ولاعب الكرة مروان محسن.
وقال سعودى، إن مهنة الرسم على الجدران اشتهرت مع بداية 2011، ودخل عليها بعض التعديلات وأصبح لها شعبية كبيرة فى مصر، مؤكدًا أن أول شخصية مشهورة قام برسمها هو الشهيد أحمد المنسى، وحازت هذه الصورة على إعجاب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وهذا شجعه على الاستمرار فى تقديم رسومات جديدة.
وأشار إلى أن هذه المهنة مثلها مثل غيرها من المهن تحتاج إلى ممارسة وإصرار واستمرارية من أجل أن تصل لمرحلة الاحتراف، مشددًا على أن الموهبة هى العامل الرئيسى الذى يساعد المبتدئ فى تعلم واحتراف الرسم.
وتابع أن الرسم على الحائط يشبه الرسم على الورق، ولكن هناك اختلاف فى أن الأول يحتاج إلى تصميم ومساحات كبيرة، لذلك يحتاج لعشرات الساعات من أجل تصميم الصورة واختيار الألوان المتناسقة التى تجذب المشاهدين.
وعن بعض النصائح الذى يقدمها للمهتمين بمجال الرسم على الجدران الجرافيتى، أوضح مسعود، أن توافر الموهبة والاستمرار فى الرسم والإطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال يساعد الشخص المبتدئ فى وضع قدمه على الطريق الصحيح، مضيفًا: "المهنة دى محتاج صبر.. إحنا بنقعد نرسم فى الصورة من 3 إلى 4 أيام لذلك لا بد من التحلى بالصبر".
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