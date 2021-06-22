فيديو وصور - قصة أشهر قرد على مواقع التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ووظف رواد السوشيال ميديا صور القرد البابون من خلال كوميكسات ساخرة عن الزواج والتعينات وغيرها من الأمور الحياتية التى تشغل الرأى العام فكيف بدأت قصة القرد؟

تعود قصة هذا القرد، حسب موقع "Vox"، إلى الزوجين المصورين "جى كيه" و"فيكى هارت" الشريكين فى ملكية إحدى شركات للتصوير الفوتوجرافى والفيديو فى الولايات المتحدة الأمريكية، وخطرت هذه الفكرة على بالهما فى عام 2003، حينما كانا يلتقطان صورًا للمسؤولين التنفيذيين فى سان فرانسيسكو.

واقترح الزوج على زوجته استعمال قرود البابون ليحل مكان المديرين، لتصوير مقطع فيديو، وبالفعل كانت هذه الفكرة مضحكة للغاية وأثارت إعجاب العديد من الأشخاص.

ومن الصعوبات التى واجهت الزوجين خلال التصوير، أن التصوير استغرق شهرين كاملين عانى خلالهما فريق العمل من خفة الظل والعفوية التى تعاملت بها قردة البابون معهم، والتى أكلت 100 دولار خلال تصويرها وهى تمسك بالأموال، كما ألقت جهاز الـ"لاب توب" من أعلى الطاولة.

بعدها حقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا بعد نشره ضمن سلسلة فيديوهات على موقع Getty Stock، وتضاعفت شهرة القرد بعد ظهوره فى فيلم "العشاء مع شموكس" عام 2010، بعد ذلك استخدمته شركات اتصالات فى جنوب أفريقيا عام 2015، وتحول قرد البابون إلى أشهر "ميم" لقرد عبر مواقع التواصل الاجتماعى.