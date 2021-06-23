تحديثات وإعدادات متقدمة فى ويندوز 11

جدة - نرمين السيد - وكشف التقرير المنشور عبر موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، أنه رغم أن تلك التقنية موجودة منذ فترة فى "ويندوز 10" إلا أن مايكروسوفت تقدم تحديثات وإعدادات متقدمة فى دعم عمل الشاشات المتعددة.

ويمكن "ويندوز 11" مستخدميه من استخدام أكثر من شاشة خلال عام 2021، بعد الطلب المتزايد حول هذا الأمر من مستخدمى "مايكروسوفت" فى مركز الملاحظات والشكاوى.

ويسمح نظام تشغيل "ويندوز 11"، بحسب التسريبات، للمستخدمين بالسماح بتذكر موقع كل نافذة بناء على اتصال الشاشة.

ويعنى هذا أن مستخدم "ويندوز 11" إذا ترك مجموعة من النوافذ مفتوحة فى كلتا الشاشتين فبمجرد إعادة توصيل الشاشة أو إيقاظ الكمبيوتر، سيتم تذكير المستخدم بضرورة حل مشكلة نقل النوافذ أو علامات التبويب العشوائية المختلفة، أو تكديس كل التطبيقات فى شاشة واحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد فصل إحدى الشاشات الخاصة بك، بدلا من نقل البرنامج إلى الشاشة التى لا تزال موصولة، سيقوم نظام التشغيل بتصغير التطبيق إلى أسفل الشاشة الجديدة.