خبيرة تغذية تشرح خطوات لإنقاص الوزن فى المنزل

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة كارما سامى، خبيرة التغذية العلاجية، أن السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذى يؤدى إلى النوع الثانى من مرض السكرى، موضحة أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشكلات شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات فى الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد.





وأضافت خلال لقاء لها على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس فى المنزل يكون عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع تأكيد مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم. وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه يجب تنظيم تناول الوجبات، مع عدم تناول أى وجبات فى الليل، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة فى المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.

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