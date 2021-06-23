جدة - نرمين السيد - ويستطيع مستخدمى "فيسبوك" فى أمريكا، من خلال خاصية "لايف أوديو رومز" الاستماع إلى المحادثات التى يجريها المشاهير أو نجوم الإنترنت والمشاركة فيها أحيانا. وقالت فيدجى سيمو، مديرة "فيسبوك آب" للتطبيقات إن الأداة الصوتية الجديدة تتيح لمستخدمى المنصة، اكتشاف محادثات عن مواضيع تهمهم مع خبراء وشخصيات عامة وغيرهم، والانضمام والاستماع إليها شكل مباشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تنافس كلوب هاوس بـ إطلاق أداة صوتية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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