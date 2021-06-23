بمجرد بدء الحلقة.. هاشتاج «صباحكم أسعد مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند الأول، وعلق قائلا: "صباحكم اسعد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكم خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد للأبد"، "طبعا أغانى جامدة جدا فى صباحك ومطرحك ما هو أصل الحكاية فيها يونس"، "عظمة جدا مع أحمد يونس فى صباحك ومطرحك"، "المود جمدان زى كل يوم يا أجمد مذيع".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، بدءا من الساعة السابعة صباحا.