شاومى تطرح ساعة ذكية بمزايا فائقة

جدة - نرمين السيد - وتستعد شاومى لطرح الساعة التى تسمى "Mi Watch Revolve Active" فى العديد من الأسواق العالمية خلال أيام.

وتتمتع ساعة شاومى الجديدة بمزاياها حيث الخواص الطبية والرياضية، وتتمكن من تتبع أكثر من 117 تمرينا رياضيا، وقياس نسبة الأكسجين فى الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب.

وتحتوى ساعة شاومى على بعض النصائح للتمكن من التنفس بشكل صحيح، بالإضافة إلى تتبع معدلات التوتر والقلق فى الجسم، وفقا لموقع "The Indian express".

وتأتى ساعة شاومى ببعض المزايا، منها شاشتها التى من نوع Amoled قياس 1.39 بوصة، وبدقة 454 ×454 بيكسل، وستكون بثلاثة ألوان وهى البيج والأسود والأزرق الداكن.

وتضم "Mi Watch Revolve Active" بطارية بسعة 420 ميللى أمبير فى الساعة، بعمر 14 يوما وتستغرق أقل من ساعتين شحن، مع جراب شحن مغناطيسى.

وستحتوى على العديد من المستشعرات منها مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر المغناطيسية الأرضية، مراقبة معدل الأكسجين فى الدم، وغيره، بالإضافة إلى تمتعها بمقاومى المياه بمعيار ATM5، كما تستطيع تشغيل الموسيقى، وإعداد التنبيهات، وتوفير الطقس.

وتعمل الساعة الجديدة مع جميع أنظمة الهواتف، منها نظام تشغيل أندرويد ونظام Ios.