نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بالكورنيش ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج المتجه إلى نفق السلام، وأعلى مناطق الكنيسة المتجه للمنيب، وأعلى مناطق البساتين.

وأضاف صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا عند محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك منزل محور شارع مراد أو منزل محور شارع الجامعة، وللقادم من أعلى الدائرى من محور صفط إلى شارع ثروت ونصح بسلوك منزل محور أحمد عرابى.

كما لفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

بينما تنحصر الكثافة المرورية بمحافظة القاهرة عند أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مدينة نصر والفنجرى، والمسطح الأرضى شارع مصر والسودان يمكن استخدامه بشكل جيد، كذلك أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى التجنيد، مضيفا أن كوبرى سرايا القبة يعمل بشكل مرضى وطبيعى.

أما بالنسبة للكورنيش ترتفع الكثافة المرورية عند أركيديا للمتجه إلى مناطق السبتية، ونصح القادم من المظلات باستخدام شارع شبرا، وتعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.