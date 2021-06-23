اليوم الدولى للأرامل.. ما قصته؟

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن اليوم الدولى للأرامل يأتى اعترافًا وتقديرًا ولفتًا للأنظار تجاه مشاكل وهموم المرأة الأرملة، وذلك فى خطوة لتخفيف المعاناة التى تواجهها فى المجتمع بعد وفاة شريك حياتها.

ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة، فأن هناك أكثر من 258 مليون أرملة فى جميع أنحاء العالم، وقال التقرير الذى نشره الموقع الرسمى للجمعية :"اليوم، نظرًا لأن النزاعات المسلحة والنزوح والهجرة ووباء كوفيد-19 تترك عشرات الآلاف من النساء الأرامل حديثًا والعديد من النساء الأخريات اللواتى فقدن شركاؤهن أو اختفوا، يجب إبراز الخبرات والاحتياجات الفريدة للأرامل فى المقدمة وتقود أصواتهن الطريق".

وتابع البيان: "تظهر التجربة مع من الأوبئة السابقة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والإيبولا، أن الأرملة غالبًا ما تُحرمن من حقوق الميراث، ويُستولى على ممتلكاتها بعد وفاة زوجها، بل ومن الممكن أن تواجه ممارسات التعيير والتمييز باعتبارها "حاملة للأمراض".

وأضاف: "فى جميع أنحاء العالم، تقل احتمالية حصول المرأة على المعاشات المتصلة بالشيخوخة عن احتمالية حصول الرجل عليها، ولذا فإن وفاة الزوج يمكن أن تؤدى إلى انتشار العوز بين المسنات، وفى سياق سياسات التباعد الاجتماعى والإغلاق الاقتصادى، فربما عجزت الأرامل عن استخدام الحسابات المصرفية واستلام المعاشات التقاعدية لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا أصابهن المرض أو لإعالة أنفسهن وأطفالهن، ومع وجود الأسر التى تكون المرأة فيها هى العائل الوحيد أو فى حالة وجود العازبات المسنات الضعيفات فى وهدة الفقر، يغدو هذا المجال بحاجة إلى اهتمام عاجل".

وطالبت الجمعية بضرورة إتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة فى المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعى التى لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها، والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب، ويُعد اليوم العالمى للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتى يتجاهلن.

وفى اليوم الدولى للأرامل تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولى للأرامل من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه.