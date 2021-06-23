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جدة - نرمين السيد - وتصدر اللون الأحمر والألوان الذاهية فساتين السهرة، التى تناسب أجواء صيف وربيع 2021، وذلك على الرغم من القيود التى فرضتها جائحة كورونا، والتى قللت الخروجات والسهرات كثيرًا خارج المنزل.
ومن بين أهم الألوان التى تناسب سهرات صيف وربيع 2021 اللون الأحمر، والذهبى، والأسود، مع بعض الإكسسوارات البسيطة التى تناسب أنوثتك.
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