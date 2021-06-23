صور.. «كهرباء مصر» و«هواوى» تتعاونان لتأسيس أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - وقع المذكرة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتيرى هى، الرئيس الإقليمى لشركة هواوى بشمال إفريقيا.



وأكد الوزير فى تصريح اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تأتى إطار الاهتمام الكبير، الذى يوليه قطاع الكهرباء لتدريب العنصر البشرى لمواجهة التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح وسلاسة.

وشدد شاكر على أهمية التدريب لمواكبة التطور الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى معظم المجالات والتقنيات المتقدمة.



وبموجب الاتفاقية، ستقدم هواوى مصر من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank) دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد المتدربين من مختلف قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختيار عدد من المُدربين المعتمدين لكى يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب باقى مهندسين وفنيين القطاعات، بالإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمى المتطور والمستخدم فى التدريب على علوم الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية وعلوم البيانات الضخمة وأمن الشبكات، والتدريب العملى فى المختبرات الافتراضية.

كما أكد وزير الكهرباء على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشاد بعمق علاقات التعاون بين مصر والصين فى مختلفة المجالات، مشيرا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصينى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التحول الكبير الذى حدث فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، كنتاج مثمر من العمل الجاد الذى استمر خلال سبع سنوات ، مؤكداً على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التعاون والنجاحات.

من جانبه، أعرب الرئيس الإقليمى لشركة هواوى بشمال إفريقيا، عن اعتزاز هواوى بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية فى مجالات التحول الرقمى والأمن السيبرانى، مشيرًا إلى حرص الشركة على التطوير المستدام لأعمالها مما ساعدها فى تحقيق نمو 11.1% خلال العام الماضى رغم تحديات فيروس كورونا.



وأشاد بالعلاقة الوثيقة التى تربط شركة هواوى بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، على مدار السبع سنوات الماضية فى مجال التوزيع ونقل الكهرباء لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق رؤية "مصر 2030"،التى تساهم الشركة فى تحقيقها من خلال عدة محاور منها رفع كفاءة العنصر البشرى وبناء أكاديميات فى مجال التدريب وتوفير فرص عمل والاستثمار فى مجال البحوث والتطوير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، إن رؤية هواوى مصر، تهدف إلى التعاون مع كل الوزارات والقطاعات الحكومية، ومنها وزارة الكهرباء والطاقة لتمكين برنامج التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030 بما يشمل المحاور الرئيسية، ومنها توفير نظام إيكولوجى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة ونقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر البشرية.