بوجبة مفضلة.. هولندا تشجع سكانها على تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ولجأت هولندا إلى تقديم الوجبات المجانية التى من أسماك الرنجة، وتوزيعها على السكان بمراكز التطعيم جميع أنحاء البلاد، وفقا لما جاء فى صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعد الرنجة واحدة من أشهر الأكلات التقليدية لسكان هولندا، حيث يصل حجم استهلاكها إلى 75 مليون سمكة سنوياً.
وحفزت بعض الدول سكانها بمبادرات تشجيعية ضخمة مثل ما حدث فى كاليفورنيا عندما عرضت السلطات فرصة الدخول فى سحب على جائزة مالية كبرى تصل قيمتها إلى 116 مليون دولار، لكن المسؤولين فى هولندا يعولون على شهية السكان وحبهم لوجبة الأسماك الصغيرة.
كما قدمت أوهايو فى الولايات المتحدة سحبًا يقدم خمس منح دراسية كاملة إلى أى من جامعات أو كليات الولاية، ومنحت ولاية ماين 10000 رخصة صيد، كما أغريت ولاية وست فرجينيا المتلقين ببنادق الصيد.
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