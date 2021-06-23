مزايا جديدة من فيسبوك للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وتعمل فيسبوك على تزويد مستخدميها بأدوات تجارية جديدة حتى تسهل من عملية الشراء عبر منصاتها المختلفة. وكشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، عن ثلاثة تحديثات جديدة تعزز تجربة التجارة الإلكترونية عبر منتجات الشركة، وفقا لموقع "techcrunch". ويتوفر بواتساب ميزة المتاجر التى تساهم فى إضافة طريقة تمكن الشركات من عرض منتجاتها فى واتساب، ويكون لدى المستخدم فرصة للدردشة مع الشركة قبل شراء المنتج. وتوجد ميزة أخرى للمتاجر على "Marketplace"، وتسهل تلك الخاصية على الشركات إدخال متاجرها إلى سوق موقع فيسبوك المعروف بماركت بليس لوصول منتجاتها للمزيد من الأشخاص. ويوجد أيضا فى إنستجرام ميزة البحث المرئى، وتستخدم الذكاء الاصطناعى، وتساعد مستخدمى إنستجرام فى كتشاف المنتجات بناء على الصور التى تلهمهم.

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