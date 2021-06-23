بريطانيا تخلد ذكرى كاسر الشيفرة إنغما على عملة الخمسين إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كتب البنك عبر تويتر: "إنه هنا! أصدرنا اليوم ورقة بقيمة 50 جنيها إسترلينيا لعالم الكمبيوتر آلان تورينج"، ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالخطوة لإحياء ذكرى العالم.
وقال جونسون فى تغريدة: "كان آلان تورينج أحد أكثر الرجال إبداعا وذكاء فى القرن العشرين.. ساعد عمله فى فك شيفرة إنغما فى إنهاء الحرب العالمية الثانية، وإنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى.. من المهم التأكد من أن إرثه، الذى لم يتم الاعتراف به بشكل مأساوى فى ذلك الوقت، لم ينس".
لعب تورينغ، المعروف بابتكار آلات فك الشيفرات خلال الحرب العالمية الثانية، دورا محوريا فى تطوير أجهزة الكمبيوتر القديمة، ووضع الأساس للعمل على الذكاء الاصطناعى من خلال النظر فى مسألة ما إذا كان بإمكان الآلات التفكير.
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