بعد سحب 20 دولارا من حسابها.. اكتشفت أنها أصبحت مليارديرة

جدة - نرمين السيد - وتفاجئت جوليا عند سحب 20 دولارا، أن حسابها البنكى أصبح مليار دولار، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبعد حصولها على المرتبة 615 من بين أغنى أغنياء أمريكا، تستمر الأمريكية فى البحث عن صاحب تلك الأموال الحقيقى.

وتواصلت يونكوفسكى مع البنك المحلى، لكن حتى الآن لم يرد أى شخص من المنظمة على مكالماتها.

وأعربت الأمريكية عن دهشتها لـ "ديلى ميل"، وقالت: "يا إلهى لقد أصبت بالرعب أنا أعرف أن معظم الناس يعتقدون أننى فزت فى اليانصيب ولكنى أشعر بالفزع، عندما أدخلت مبلغ الـ 20 دولارًا، عادت الآلة وقالت إننا سنمنحك 20 دولارًا، لكن هذا سيتسبب فى سحب على المكشوف وسيتم محاسبتك وقلت وه فقط انس الأمر"، وتابعت:"فقط عندما قررت التحقق من الرصيد تم تنبيهى إلى مجموع الأرقام التسعة".

ولم يكشف البنك عن سبب الخلل الذى جعل يونكوفسكى مليارديرة، وتأمل يونكوفسكى فى إزالة الأموال من حسابها فى أقرب وقت ممكن.